Шаман не перечислил часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Как указали в пресс-службе мэрии, таких договоренностей с певцом не было. «Средства не ожидались и не перечислялись», – отметили там.

Ранее Шаман вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

