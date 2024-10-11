Шаман не перечислил часть гонорара пострадавшим от паводка в Оренбурге

Заслуженный артист Ярослав Дронов (Шаман) не стал передавать пострадавшим от паводка свой гонорар за концерт в Оренбурге, сообщает РИА Новости.

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Как указали в пресс-службе мэрии, таких договоренностей с певцом не было. «Средства не ожидались и не перечислялись», – отметили там.

Ранее Шаман вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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