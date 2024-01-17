Журналист Daily Mail умер на Открытом чемпионате Австралии
Спортивный журналист британской газеты Daily Mail умер на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В сообщении издания говорится, что 59-летний Майк Диксон проработал в спортивной журналистике 38 лет. До своего 60-летия журналист не дожил 10 дней.
«Наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер... он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», - заявила супруга Диксона Люси.
Ранее экс-восьмая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный подтвердил смерть своей супруги Юлии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru