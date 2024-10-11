СМИ: 10 человек погибли из-за урагана «Милтон»

Во Флориде от урагана «Милтон» погибли 10 человек, сообщает телеканал NBC.

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3,3 млн человек остались без электричества, 11 млн подверглись риску затопления.

Ранее «Милтон» осушил залив Тампа. Речь идет о явлении под названием «обратный штормовой нагон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Marta Lavandier / AP
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