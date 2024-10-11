СМИ: 10 человек погибли из-за урагана «Милтон»
11 октября 202400:02
Во Флориде от урагана «Милтон» погибли 10 человек, сообщает телеканал NBC.
3,3 млн человек остались без электричества, 11 млн подверглись риску затопления.
Ранее «Милтон» осушил залив Тампа. Речь идет о явлении под названием «обратный штормовой нагон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru