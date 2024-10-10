Леонид Юзефович стал лауреатом Национальной литературной премии «Ясная поляна»
Писатель Леонид Юзефович был удостоен Национальной литературной премии «Ясная поляна» в категории «Современная русская проза» за свою повесть «Поход на Бар-Хото», сообщает РИА Новости.
Церемония награждения прошла в Большом театре. Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов отметил, что Юзефович создает произведения, в которых центральной фигурой является «растерянный, ищущий, благородный человек». По его словам, такие герои отражают современность, несмотря на исторический контекст.
Принимая награду, Юзефович поблагодарил членов жюри и поделился, что философия Льва Толстого глубоко вдохновляет его и направляет его творчество.
Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающиеся произведения современных авторов, которые исследуют человеческий опыт и отражают гуманистические идеалы. Писатель получил приз в размере 3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru