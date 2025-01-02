Умер 26-летний боец MMA Хакария Уилсон

Скончался новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Хакария Уилсон, сообщает издание «Daily Mail».

Ему было 26 лет.

Умер актер из «Звездных войн» Энгус МакИннес

По данным источника, тело спортсмена было обнаружено в городе Гисборн, куда он прибыл на музыкальный фестиваль «Rhythm and Vines». Причина смерти бойца ММА пока на раскрывается, однако в полиции уточнили, что она носила ненасильственный характер.

Хакария Уилсон стал принимать участие в боях ММА с 2020 года. За четыре года своей карьеры там он провел четыре поединка и одержал победу в трех из них.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в возрасте 103-х лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка из Венгрии Агнеш Келети.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортНовая ЗеландияСмертьСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры