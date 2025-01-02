Умер 26-летний боец MMA Хакария Уилсон

По данным источника, тело спортсмена было обнаружено в городе Гисборн, куда он прибыл на музыкальный фестиваль «Rhythm and Vines». Причина смерти бойца ММА пока на раскрывается, однако в полиции уточнили, что она носила ненасильственный характер.

Хакария Уилсон стал принимать участие в боях ММА с 2020 года. За четыре года своей карьеры там он провел четыре поединка и одержал победу в трех из них.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в возрасте 103-х лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка из Венгрии Агнеш Келети.