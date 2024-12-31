Умер актер из «Звездных войн» Энгус МакИннес
Умер канадский актер Энгус МакИннес, сыгравший в «Звездных войнах». Соответствующую информацию опубликовали родственники знаменитости в официальном некрологе.
По данным источника, артист умер еще 23 декабря. Ему было 77 лет.
Родственники актера подчеркнули, что роль в саге «Звездные войны» стала для МакИннеса знаковой. В киновселенной он исполнил роль Золотого лидера в лентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории».
Впервые в большом кино Энгус МакИннес появился в фильме «Роллербол», предает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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