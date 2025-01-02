Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка в возрасте 103 лет

Ей было 103 года. До своего 104-го дня рождения гимнастка не дожила всего неделю.

В 1940 году Келети выиграла первый чемпионат Венгрии. Она пережила холокост и притеснения в спортивной карьере из-за еврейского происхождения.

Гимнастке удалось вернуться в спорт в 1952 году, когда она выиграла первую золотую медаль на Олимпийских играх. В 1956 году на Олимпиаде она получила еще четыре медали. Всего за спортивную карьеру Келети стала обладательницей 10 олимпийских медалей. С 8 сентября 2023 года она считалась старейшей олимпийской чемпионкой.