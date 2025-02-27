Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В возрасте 18 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат на тот момент. В 1969 году он завоевал титул чемпиона мира, победив Тиграна Петросяна, и удерживал его до 1972 года, когда уступил Роберту Фишеру.