Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В возрасте 18 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат на тот момент. В 1969 году он завоевал титул чемпиона мира, победив Тиграна Петросяна, и удерживал его до 1972 года, когда уступил Роберту Фишеру.

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После завершения карьеры Спасский продолжал активно участвовать в шахматных турнирах и занимался преподавательской деятельностью. Он был двукратным чемпионом СССР (1961, 1973) и десятикратным участником Олимпиад. В 1976 году эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию.

Спасский был награжден орденом «Знак Почета» (1968) и медалью «За трудовую доблесть». В 2017 году он получил Почетную грамоту президента РФ. После смерти Василия Смыслова в 2010 году Борис Спасский оставался старейшим среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Мокрушин
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