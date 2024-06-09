Шахматист Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни

Шахматист ушел из жизни после продолжительной болезни. В заявлении говорится, что Бешуков был энергичным организатором соревнований и внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

Бешуков является победителем и призером ряда российских и международных соревнований. В 2018 году он стал арбитром FIDE.

Ранее в Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак. Атлету было 28 лет, передает «Радиоточка НСН».

