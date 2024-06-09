Шахматист Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба Федерации шахмат.

Умер бывший хоккеист «Витязя» и «Динамо» Крис Саймон

Шахматист ушел из жизни после продолжительной болезни. В заявлении говорится, что Бешуков был энергичным организатором соревнований и внес большой вклад в развитие этого вида спорта.

Бешуков является победителем и призером ряда российских и международных соревнований. В 2018 году он стал арбитром FIDE.

Ранее в Екатеринбурге умер бодибилдер Дмитрий Кимак. Атлету было 28 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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