Украинский боксер Усик отказался от трех чемпионских титулов
Украинский боксер Александр Усик отказался от титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBA Super. Об этом он объявил в своих социальных сетях, передает ТАСС.
Боксер пояснил, что принял это осознанное решение, чтобы освободить титулы для других бойцов. При этом он подчеркнул, что не завершает карьеру, поскольку впереди у него запланирован «последний танец».
Также Усик выразил уважение всем профильным организациям и поблагодарил их за сотрудничество. По его мнению, этот шаг откроет для него новые перспективы в профессиональном спорте. «Это не конец истории», – отметил боксер, комментируя отказ от трех чемпионских поясов сразу.
Между тем украинский олигарх Ринат Ахметов взялся продвигать боксера Усика в большую политику на фоне конфликта с окружением Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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