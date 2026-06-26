Украинский боксер Усик отказался от трех чемпионских титулов

Украинский боксер Александр Усик отказался от титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBA Super. Об этом он объявил в своих социальных сетях, передает ТАСС.

Боксер пояснил, что принял это осознанное решение, чтобы освободить титулы для других бойцов. При этом он подчеркнул, что не завершает карьеру, поскольку впереди у него запланирован «последний танец».