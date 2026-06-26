Подлодки ВМФ подключили к защите российских судов от пиратов

Адмирал отметил, что флот сейчас решает важнейшие задачи по проведению кораблей и спасению их от нападений пиратов, которые часто действуют и по указанию ряда западных стран. В помощь надводным кораблям действуют подводные лодки и авиация, вооруженная противолодочными комплексами.

Ранее помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщал о планах по обеспечению безопасности судоходства. В качестве мер предусматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ РФ.

Между тем директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН отметил, что убытки из-за конфискованного Британией танкера с российской нефтью составят около $60 миллионов.

