Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в резиденции российского лидера на Валдае.

Стороны обсудили развитие Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, в центре внимания лидеров также находятся совместные экономические проекты и другие актуальные темы двусторонней повестки. Песков уточнил, что при необходимости переговоры могут продолжиться в субботу, сообщает РИА Новости.

По информации ТАСС по итогам встречи глав государств не запланировано совместных заявлений для прессы или подписания каких-либо документов.

Накануне встречи с Путиным Лукашенко в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского предупредил Киев о «молниеносных» последствиях втягивания Минска в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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