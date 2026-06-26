Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

По словам представителя Кремля, в центре внимания лидеров также находятся совместные экономические проекты и другие актуальные темы двусторонней повестки. Песков уточнил, что при необходимости переговоры могут продолжиться в субботу, сообщает РИА Новости.

По информации ТАСС по итогам встречи глав государств не запланировано совместных заявлений для прессы или подписания каких-либо документов.

Накануне встречи с Путиным Лукашенко в ответ на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского предупредил Киев о «молниеносных» последствиях втягивания Минска в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

