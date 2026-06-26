Новак и Собянин взяли на контроль снабжение Москвы топливом

Стороны также рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов горючего, логистики поставок и изменения цен.

Эти меры необходимы для своевременного реагирования на любые изменения и предотвращения локальных дисбалансов на рынке, добавили в кабмине.

В пятницу, 26 июня, Новак также рассказал, что российские власти перестраивают логистику рынка топлива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

