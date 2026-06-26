Финляндия разрешила ввоз на свою территорию ядерного оружия с 1 июля

Президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки в закон о ядерной энергетике, отменяющие запрет на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Новые правовые нормы вступят в силу с 1 июля 2026 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт финского парламента.

Принятые документы уравняют Финляндию с другими северными странами альянса, такими как Швеция, Норвегия и Дания. В этих государствах ранее не существовало никаких запретов на перемещение ядерных боеприпасов.

Данный шаг позволит Хельсинки полноценно использовать механизмы коллективного ядерного сдерживания альянса и перейти под его «ядерный зонтик». Финляндия станет полноправным участником Группы ядерного планирования НАТО и получит право голоса при формировании доктрины применения сил массового поражения.

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Соответствующую инициативу внесли в финский парламент еще в апреле. Министр обороны страны Антти Хяккянен заверял, что после принятия закона Хельсинки продолжат соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства.

Между тем депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что отмена запрета на размещение ядерного оружия превратит Финляндию в приоритетную цель для нанесения ударов в случае военного конфликта с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОФинляндия

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