Финляндия разрешила ввоз на свою территорию ядерного оружия с 1 июля

Президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки в закон о ядерной энергетике, отменяющие запрет на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Новые правовые нормы вступят в силу с 1 июля 2026 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт финского парламента.

Принятые документы уравняют Финляндию с другими северными странами альянса, такими как Швеция, Норвегия и Дания. В этих государствах ранее не существовало никаких запретов на перемещение ядерных боеприпасов.

Данный шаг позволит Хельсинки полноценно использовать механизмы коллективного ядерного сдерживания альянса и перейти под его «ядерный зонтик». Финляндия станет полноправным участником Группы ядерного планирования НАТО и получит право голоса при формировании доктрины применения сил массового поражения.