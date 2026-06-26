Трамп пригрозил Европе введением 100-процентных пошлин
Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам введением 100-процентных пошлин на все их товары в ответ на планы ввести налог на цифровые услуги американских компаний. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social, передает ТАСС.
Американский лидер предупредил, что заградительные меры затронут любую страну, которая решится на такой шаг. При этом новые пошлины заменят собой любые действующие или подписанные торговые сделки с этими государствами.
Трамп подчеркнул, что 100-процентные тарифы будут введены немедленно с момента начала взимания упомянутого налога с американских фирм.
По его словам, некоторые европейские страны уже близки к принятию решения о введении цифрового налога, поэтому его заявление носит характер прямого предупреждения.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН заявил, что Трамп очень подвержен влиянию европейских коллег, поэтому сейчас он просто пытается отойти от договоренностей Анкориджа.
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