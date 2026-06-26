Трамп пригрозил Европе введением 100-процентных пошлин

Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам введением 100-процентных пошлин на все их товары в ответ на планы ввести налог на цифровые услуги американских компаний. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

Американский лидер предупредил, что заградительные меры затронут любую страну, которая решится на такой шаг. При этом новые пошлины заменят собой любые действующие или подписанные торговые сделки с этими государствами.