Украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования с участием россиян

Глава министерства молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

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По его словам, если российских или белорусских спортсменов допустят к соревнованиям, то украинские атлеты будут готовы блокировать их выступления.

«В случае допуска спортсменов РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», - подчеркнул Гутцайт.

Министр добавил, что спортивное сообщество Украины едино в своём стремлении сделать спорт рычагом влияния, так как необходимо усиливать давление на Россию «ради скорейшего восстановления мира в Европе».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и рекомендация не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.

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Фото: facebook.com
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