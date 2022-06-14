Украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования с участием россиян
Глава министерства молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
По его словам, если российских или белорусских спортсменов допустят к соревнованиям, то украинские атлеты будут готовы блокировать их выступления.
«В случае допуска спортсменов РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», - подчеркнул Гутцайт.
Министр добавил, что спортивное сообщество Украины едино в своём стремлении сделать спорт рычагом влияния, так как необходимо усиливать давление на Россию «ради скорейшего восстановления мира в Европе».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и рекомендация не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.
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