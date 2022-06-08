Глава МОК заявил, что российских спортсменов отстраняют для их защиты
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что рекомендация не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.
По его словам, отстранение должно защитить самих спортсменов.
«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях», - заключил Бах.
Ранее МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссию - в поддержке действий российских властей. Комитет рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях.
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