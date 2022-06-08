Глава МОК заявил, что российских спортсменов отстраняют для их защиты

Он пояснил, что рекомендация не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине связана, в первую очередь, с вопросами безопасности.

По его словам, отстранение должно защитить самих спортсменов.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях», - заключил Бах.

Ранее МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссию - в поддержке действий российских властей. Комитет рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов участвовать в соревнованиях.