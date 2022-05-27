Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года

В сообщении уточняется, что матчи мирового первенства будут проводится в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Также в IIHF отметили, что от участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии.

Ранее IIHF отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года

