Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в двух странах, сообщает пресс-служба организации.

Хоккейная сборная России сохранила третье место в рейтинге ИИХФ

В сообщении уточняется, что матчи мирового первенства будут проводится в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Также в IIHF отметили, что от участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии.

Ранее IIHF отозвала у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года

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Фото: twitter.com/Olympic_Russia
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