Украинка Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку Кудерметовой из РФ
Теннисистка Ангелина Калинина, которая выступает за Украину, пояснила свой отказ пожать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой, с которой сражалась в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме.
«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного», — цитирует украинскую теннисистку Газета.ru.
Она также отметила, что в «такой ситуации» пожимать руку российской спортсменке - неприемлемо.
В полуфинале Калинина обыграла Кудерметову со счётом 7:5, 5:7, 6:2. В финале теннисистка из Украины встретится со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru