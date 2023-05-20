Украинка Калинина объяснила, почему не стала пожимать руку Кудерметовой из РФ

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного», — цитирует украинскую теннисистку Газета.ru.

Она также отметила, что в «такой ситуации» пожимать руку российской спортсменке - неприемлемо.

В полуфинале Калинина обыграла Кудерметову со счётом 7:5, 5:7, 6:2. В финале теннисистка из Украины встретится со спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной, напоминает RT.

