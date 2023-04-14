Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами
Министерство спорта Украины запретило атлетам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами. Указ размещен на сайте ведомства.
Запрет касается национальных сборных Украины. Спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях, до которых допустили атлетов из России и Белоруссии.
В феврале 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. Решение по Олимпийским играм 2024 года пока не принято.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 23 марта восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако отстранение спортсменов из РФ еще в силе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru