Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Министерство спорта Украины запретило атлетам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами. Указ размещен на сайте ведомства.

Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии

Запрет касается национальных сборных Украины. Спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях, до которых допустили атлетов из России и Белоруссии.

В феврале 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. Решение по Олимпийским играм 2024 года пока не принято.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 23 марта восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако отстранение спортсменов из РФ еще в силе, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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