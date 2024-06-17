Украина проиграла Румынии в своем первом матче на Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва встречались со национальной компандой Румынии, которая оказалась сильнее и победила со счётом 0:3. Голы в составе румынской сборной забили Николаэ Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.

Следующий матч сборная Украины проведёт 21 июня против команды Словакии.

Ранее в УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пресекать попытки пронести на стадион российские флаги и их демонстрацию на трибунах во время матчей Евро-2024, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

