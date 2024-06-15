Испания обыграла Хорватию в матче Евро-2024
15 июня 202421:19
Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Встреча группы В, которая состоялась в Берлине, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской сборной.
Мячи забили Альваро Мората (на 29-ой минута), Фабиан Руис (на 32-ой минуте) и Дани Карвахаль (45+2).
Ранее футболисты сборной Швейцарии обыграли команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru