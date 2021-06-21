Украина проиграла Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020
Сборная Украины в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу уступила команде Австрии со счетом 0:1.
Единственный гол в состоявшемся в Бухаресте матче забил полузащитник Кристоф Баумгартнер: на 21-й минуте после розыгрыша углового игрок отправил мяч в ворота подопечных Андрея Шевченко.
Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 на 3 месте и лишилась возможности напрямую выйти из группы С в плей-офф турнира.
В следующий этап первенства вышли сборные Австрии и Нидерландов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Стали известны стартовые составы сборных на матч Россия-Дания
- Украина проиграла Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020
- «Если нужно убить, то убьем»: директор чеченского телеканала пригрозил критикам Кадырова
- Эстония объявила о готовности принимать вакцинированных туристов
- «Классика американской пропаганды»: Захарова высказалась о негативных оценках итогов саммита РФ-США
- Глава евродипломатии анонсировал секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии
- Сидевший с Ефремовым бывший заключенный рассказал о самочувствии артиста
- Украина рискует вылететь с Евро-2020
- В Ереване проходит митинг сторонников Пашиняна
- Турция отменит комендантский час с 1 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru