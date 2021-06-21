Украина проиграла Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020

Сборная Украины в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу уступила команде Австрии со счетом 0:1.

Украина рискует вылететь с Евро-2020

Единственный гол в состоявшемся в Бухаресте матче забил полузащитник Кристоф Баумгартнер: на 21-й минуте после розыгрыша углового игрок отправил мяч в ворота подопечных Андрея Шевченко.

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 на 3 месте и лишилась возможности напрямую выйти из группы С в плей-офф турнира.

В следующий этап первенства вышли сборные Австрии и Нидерландов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:АвстрияУкраинаФутболЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры