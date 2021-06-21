Украина рискует вылететь с Евро-2020
В эти минуты проходят решающие матчи в Группе «С» Чемпионата Европы по футболу, где выступают сборные Нидерландов, Украины, Австрии и Северной Македонии.
Матчи Украина – Австрия и Нидерланды - Северная Македония начались одновременно, в 19:00 по московскому времени.
После окончания первого тайма украинцы проигрывают 0:1 австрийцам, а голландцы с таким же счетом побеждают македонцев.
В случае побед Австрии и Нидерландов, сборная Украины займет третье место у группе, набрав 3 очка, чего, скорее всего, не хватит для выхода из группы в плей-офф.
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