Украина рискует вылететь с Евро-2020

В эти минуты проходят решающие матчи в Группе «С» Чемпионата Европы по футболу, где выступают сборные Нидерландов, Украины, Австрии и Северной Македонии.

Матчи Украина – Австрия и Нидерланды - Северная Македония начались одновременно, в 19:00 по московскому времени.

После окончания первого тайма украинцы проигрывают 0:1 австрийцам, а голландцы с таким же счетом побеждают македонцев.

В случае побед Австрии и Нидерландов, сборная Украины займет третье место у группе, набрав 3 очка, чего, скорее всего, не хватит для выхода из группы в плей-офф.

