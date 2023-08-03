Украина призвала отстранить россиян от работы в УЕФА
Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложила исключить граждан России из структур Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Киеве объяснили такую просьбу «гуманитарными ценностями и справедливостью».
«Просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», - говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.
На период с 2023 по 2027 годы места в административных органах УЕФА заняли 15 граждан РФ. Среди них президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
В Киеве ранее потребовали исключить РФС из ФИФА и УЕФА, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru