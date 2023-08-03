Украина призвала отстранить россиян от работы в УЕФА

В Киеве объяснили такую просьбу «гуманитарными ценностями и справедливостью».

«Просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», - говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

На период с 2023 по 2027 годы места в административных органах УЕФА заняли 15 граждан РФ. Среди них президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

В Киеве ранее потребовали исключить РФС из ФИФА и УЕФА, передает «Радиоточка НСН».

