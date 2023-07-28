Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновлённый рейтинг национальных федераций перед сезоном-2023/2024.

Сборная Египта по футболу отказалась играть со сборной России

В новом списке Россия с коэффициентом 18,632 опустилась с 18-го на 25-е место. Это худший показатель в истории отечественного футбола.

Первое место в рейтинге у чемпионата Англии - коэффициент 86,928. В ТОП-10 лиг также вошли Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия, Шотландия и Швейцария.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд, в котором сборная России, которая была отстранена от международных соревнований после начала спецоперации, потеряла одну позицию и заняла 38-ю строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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