Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге УЕФА

В новом списке Россия с коэффициентом 18,632 опустилась с 18-го на 25-е место. Это худший показатель в истории отечественного футбола.

Первое место в рейтинге у чемпионата Англии - коэффициент 86,928. В ТОП-10 лиг также вошли Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Португалия, Бельгия, Шотландия и Швейцария.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд, в котором сборная России, которая была отстранена от международных соревнований после начала спецоперации, потеряла одну позицию и заняла 38-ю строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

