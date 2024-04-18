Украина призвала не допускать 15 российских дзюдоистов до соревнований

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), комментируя выступление дзюдоистов из России на чемпионате Европы 2024 года в Загребе (Хорватия), потребовал не допускать к соревнованиям российских спортсменов. Соответствующая информация размещена на портале организации.

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Отмечается, что всего речь идет о 15 дзюдоистах. НОК попросил вмешаться в ситуацию Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не будет вносить дополнительных уточнений по допуску спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже.

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ФОТО: РИА Новости
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