Украина призвала не допускать 15 российских дзюдоистов до соревнований
18 апреля 202421:53
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), комментируя выступление дзюдоистов из России на чемпионате Европы 2024 года в Загребе (Хорватия), потребовал не допускать к соревнованиям российских спортсменов. Соответствующая информация размещена на портале организации.
Отмечается, что всего речь идет о 15 дзюдоистах. НОК попросил вмешаться в ситуацию Международный олимпийский комитет.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не будет вносить дополнительных уточнений по допуску спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru