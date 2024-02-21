Еще три российских тхэквондиста смогут пройти отбор на Олимпиаду-2024

Сообщается, что финалисты отборочного турнира завоюют не личные лицензии, а лицензии для национальных олимпийских комитетов, а не личные. За путевки на Олимпиаду поборются вышедшие в финал в своих весовых категориях спортсмены. Квоты будут подтверждены 15 марта World Taekwondo.

Отмечается, что победитель Олимпиады-2020 Храмцов выступит в весовой категории до 80 кг, бронзовая призерка чемпионатов мира и Европы Хан — свыше 67 кг, а серебряная призерка Игр в Японии Минина — до 57 кг. Отборочный этап состоится в Болгарии 9-10 марта.

Напомним, путевку на Олимпиаду-2024 уже завоевал еще один российский олимпийский чемпион Токио Владислав Ларин. Его весовая категория — свыше 80 кг.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что соревнования с участием российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже вряд ли состоятся.

