Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций, пишет ТАСС.
В УАФ считают, что Россию необходимо исключить из-за интеграции крымских футбольных клубов в чемпионаты РФ. В Киеве назвали этот шаг пренебрежением к позиции ФИФА и УЕФА.
Ранее аттестаты Футбольной национальной лиги получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин».
Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение России на соревнования, передает «Радиоточка НСН».
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