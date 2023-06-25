Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций, пишет ТАСС.

Дюков: вопрос перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален

В УАФ считают, что Россию необходимо исключить из-за интеграции крымских футбольных клубов в чемпионаты РФ. В Киеве назвали этот шаг пренебрежением к позиции ФИФА и УЕФА.

Ранее аттестаты Футбольной национальной лиги получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение России на соревнования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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