Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА

В УАФ считают, что Россию необходимо исключить из-за интеграции крымских футбольных клубов в чемпионаты РФ. В Киеве назвали этот шаг пренебрежением к позиции ФИФА и УЕФА.

Ранее аттестаты Футбольной национальной лиги получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

Советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение России на соревнования, передает «Радиоточка НСН».

