Дюков: вопрос перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален
Переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален, заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, сообщает «Матч ТВ».
Так он прокомментировал слова представителя Союза европейских футбольных ассоциаций Йозефа Климента о том, что УЕФА верит в скорое возвращение сборных России и Белоруссии, а также клубов этих стран к участию в международных турнирах.
По словам главы РФС, не стоит всерьез рассматривать такие заявления.
Дюков подчеркнул, что переговоры с УЕФА по участию российских сборных и клубов продолжаются, причем участники этих консультаций договорились предварительно не комментировать ситуацию.
«Возможность перехода существует, но решение, если оно будет, будет приниматься по договоренности с УЕФА», — пояснил Дюков.
Ранее глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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