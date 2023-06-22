Дюков: вопрос перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален

Переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален, заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, сообщает «Матч ТВ».

Так он прокомментировал слова представителя Союза европейских футбольных ассоциаций Йозефа Климента о том, что УЕФА верит в скорое возвращение сборных России и Белоруссии, а также клубов этих стран к участию в международных турнирах.

В РФС ждут развития ситуации с возвращением России в УЕФА

По словам главы РФС, не стоит всерьез рассматривать такие заявления.

Дюков подчеркнул, что переговоры с УЕФА по участию российских сборных и клубов продолжаются, причем участники этих консультаций договорились предварительно не комментировать ситуацию.

«Возможность перехода существует, но решение, если оно будет, будет приниматься по договоренности с УЕФА», — пояснил Дюков.

Ранее глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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