Дюков: вопрос перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию по-прежнему актуален

По словам главы РФС, не стоит всерьез рассматривать такие заявления.

Дюков подчеркнул, что переговоры с УЕФА по участию российских сборных и клубов продолжаются, причем участники этих консультаций договорились предварительно не комментировать ситуацию.

«Возможность перехода существует, но решение, если оно будет, будет приниматься по договоренности с УЕФА», — пояснил Дюков.

Ранее глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



