Украина потребовала от МОК запретить россиянам и белорусам участие в соревнованиях

Верховная Рада Украины призвала Международный олимпийский комитет закрыть белорусским и российским спортсменам доступ к соревнованиям до урегулирования украинского кризиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. Он снабдил свой пост фотографиями документа.

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Депутаты украинского парламента отметили, что допуск россиян и белорусов к олимпийским состязаниям свидетельствует о поддержке конфликта на Донбассе и попытке задобрить Россию. Гончаренко заявил, что инициативу поддержали 324 депутата Верховной Рады Украины.

Также Рада обратилась с просьбой к парламентам всех государств поддержать ее обращение к МОК.

Ранее в МОК заявили, что потенциальный бойкот Украиной Олимпиады 2024 года в Париже будет нарушением Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ОлимпиадаБелоруссияУкраинаРоссияМОК
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