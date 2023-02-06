Украина потребовала от МОК запретить россиянам и белорусам участие в соревнованиях

Депутаты украинского парламента отметили, что допуск россиян и белорусов к олимпийским состязаниям свидетельствует о поддержке конфликта на Донбассе и попытке задобрить Россию. Гончаренко заявил, что инициативу поддержали 324 депутата Верховной Рады Украины.

Также Рада обратилась с просьбой к парламентам всех государств поддержать ее обращение к МОК.

Ранее в МОК заявили, что потенциальный бойкот Украиной Олимпиады 2024 года в Париже будет нарушением Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство НСН.

