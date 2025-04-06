«Держитесь крепче»: Трамп пообещал трудные времена

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал американский президент.

По словам Трампа, США не пострадали так сильно, как Китай, потерявший гораздо больше.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую развязал Трамп. Так как у стран Азии антиамериканский настрой после пошлин усилился, то это приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

