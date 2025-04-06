«Держитесь крепче»: Трамп пообещал трудные времена

США ждут трудные времена, однако конечный результат будет историческим, сообщил в соцсети Truth Social глава государства Дональд Трамп.

Глава МВФ предупредила о значительном риске пошлин США для мировой экономики

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал американский президент.

По словам Трампа, США не пострадали так сильно, как Китай, потерявший гораздо больше.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую развязал Трамп. Так как у стран Азии антиамериканский настрой после пошлин усилился, то это приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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