«Держитесь крепче»: Трамп пообещал трудные времена
США ждут трудные времена, однако конечный результат будет историческим, сообщил в соцсети Truth Social глава государства Дональд Трамп.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал американский президент.
По словам Трампа, США не пострадали так сильно, как Китай, потерявший гораздо больше.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую развязал Трамп. Так как у стран Азии антиамериканский настрой после пошлин усилился, то это приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru