СМИ: Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
6 апреля 202506:01
Союзники Киева боятся, что Украина утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в том числе — титаном и ураном, сообщает Politico.
Издание пишет, что если Москва заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для украинских союзников. Собеседник газеты назвал сделку по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном моментом, который мог обеспечить безопасность Украине.
Ранее глава Минфина США заявил, что Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru