СМИ: Союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами

Союзники Киева боятся, что Украина утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в том числе — титаном и ураном, сообщает Politico.

СМИ: Вашингтон обсуждает поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной

Издание пишет, что если Москва заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для украинских союзников. Собеседник газеты назвал сделку по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном моментом, который мог обеспечить безопасность Украине.

Ранее глава Минфина США заявил, что Зеленский скандалом смог сорвать самую простую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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