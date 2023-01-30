Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции

Российский футболист Александр Головин, выступающий на позиции полузащитника за французский «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции.

Матч в субботу, 28 января завершился ничейным результатом 1:1. При этом момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию.