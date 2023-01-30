Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции

Российский футболист Александр Головин, выступающий на позиции полузащитника за французский «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции.

Матч в субботу, 28 января завершился ничейным результатом 1:1. При этом момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого украинские журналисты и болельщики обрушились с валом критики в адрес Малиновского. Его поведение назвали «странным и оскорбительным» в контексте специальной военной операции, которую проводит Россия.

Головин играет за «Монако» с 2018 года, в текущем сезоне на его счету четыре гола и шесть передач в 28 матчах.

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Фото: telegram.org
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