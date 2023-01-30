Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции
Российский футболист Александр Головин, выступающий на позиции полузащитника за французский «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции.
Матч в субботу, 28 января завершился ничейным результатом 1:1. При этом момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого украинские журналисты и болельщики обрушились с валом критики в адрес Малиновского. Его поведение назвали «странным и оскорбительным» в контексте специальной военной операции, которую проводит Россия.
Головин играет за «Монако» с 2018 года, в текущем сезоне на его счету четыре гола и шесть передач в 28 матчах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Минобороны: Украинских военных биологов вывозят на Запад
- Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции
- СМИ: данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана
- Захоронение биоматериалов обнаружили в Лисичанске
- СМИ: Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков
- Совфед поддержал закон о публикации деклараций депутатов без личных данных
- Рейсовый автобус врезался в историческое здание в Уфе
- Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине
- Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения
- Премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru