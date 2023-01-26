«Белиберда и сотрясание воздуха»: Губерниев о планах МОК о допуске россиян на турниры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил НСН, что к требованиям МОК касаемо поддержки спецоперации не стоит относиться серьезно.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН заявил, что предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, - простая декларация, к которой невозможно относиться серьезно.

МОК ранее заявил о намерении допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом организация выдвинула ряд условий. Речь идёт о допуске тех спортсменов, кто не высказывал публичную поддержку спецоперации на Украине, а также соблюдает антидопинговые правила. Всем атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку. В случае нарушения ими вышеуказанных условий их могут снова отстранить.

«Сотрясание воздуха. Никто ничего не предлагает. Это просто декларация о том, что давай мы что-то сделаем для того, чтобы кого-то куда-то допустить. Как это будет выглядеть? Кто будет соглашаться? Это абсолютная белиберда, серьезно к этому относиться не стоит», - считает Губерниев.

Руководство МОК обсуждает индивидуальный допуск российских атлетов к соревнованиям

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале назвал предложение МОК «голосом здравого смысла», отметив, что он был услышан. Однако отметил, что в России «категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов». Президент ОКР пообещал, что предложение пройдет «правовую экспертизу» на предмет «дискриминации» российских атлетов прежде чем по этому вопросу будет принято окончательное решение.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Дмитрий ГуберниевМОК
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