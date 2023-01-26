«Белиберда и сотрясание воздуха»: Губерниев о планах МОК о допуске россиян на турниры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН заявил, что предложение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, - простая декларация, к которой невозможно относиться серьезно.

МОК ранее заявил о намерении допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом организация выдвинула ряд условий. Речь идёт о допуске тех спортсменов, кто не высказывал публичную поддержку спецоперации на Украине, а также соблюдает антидопинговые правила. Всем атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку. В случае нарушения ими вышеуказанных условий их могут снова отстранить.

«Сотрясание воздуха. Никто ничего не предлагает. Это просто декларация о том, что давай мы что-то сделаем для того, чтобы кого-то куда-то допустить. Как это будет выглядеть? Кто будет соглашаться? Это абсолютная белиберда, серьезно к этому относиться не стоит», - считает Губерниев.