Уэльс проиграл Ирану в матче ЧМ-2022

Игра, которая прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Итоговый счётом 0:2 в пользу сборной Ирана, в составе которой отличились Роузбеш Чешми и Рамин Резаян. Оба мяча были забиты в компенсированное время.

Отметим, что сборная Уэльса заканчивала матч вдесятером. на 86 минуте был удалён голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси, который за пределами штрафной сбил нападающего Ирана Мехди Тареми. Это первое удаление на ЧМ в Катаре.

В следующем туре сборная Ирана встретится с командой США, а Уэльс сыграет с Англией. Оба матча пройдут 29 ноября.

Ранее сборная Португалии со счетом 3:2 одолела соперников из Ганы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».