Уэльс проиграл Ирану в матче ЧМ-2022

Сборная Уэльса проиграла команде Ирана в матче второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022

Игра, которая прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Итоговый счётом 0:2 в пользу сборной Ирана, в составе которой отличились Роузбеш Чешми и Рамин Резаян. Оба мяча были забиты в компенсированное время.

Отметим, что сборная Уэльса заканчивала матч вдесятером. на 86 минуте был удалён голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси, который за пределами штрафной сбил нападающего Ирана Мехди Тареми. Это первое удаление на ЧМ в Катаре.

В следующем туре сборная Ирана встретится с командой США, а Уэльс сыграет с Англией. Оба матча пройдут 29 ноября.

Ранее сборная Португалии со счетом 3:2 одолела соперников из Ганы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуКатарИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры