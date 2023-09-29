Уехавшие и Федерация: Карякин объяснил «слабейший» шахматный суперфинал
Сильнейший состав не удалось собрать из-за отъезда ряда шахматистов за рубеж и конфликта Федерации с оставшимися, сказал в эфире НСН Сергей Карякин.
Суперфинал чемпионата России по шахматам станет слабейшим за последние годы, заявил в интервью НСН обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин.
Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам пройдут с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе.
«Завтра стартует суперфинал чемпионата России, но, к сожалению, не удалось собрать сильнейший состав. Если смотреть по рейтингу, это будет слабейший суперфинал за последние годы. Частично это связано с тем, что люди уехали, частично с конфликтом Федерации с некоторыми шахматистами. По крайней мере, хочется, чтобы были и другие соревнования, помимо суперфинала. Есть отличные частные инициативы, но, чтобы была прописана серия турниров внутри страны, - такого нет», - сказал Карякин.
При этом он отметил, что пытается «расшевелить» ситуацию в Московской области.
«Сейчас я возглавил Федерацию шахмат Московской области и занимаюсь развитием шахмат в этом регионе, но этим не ограничиваюсь и путешествую по всей стране. Идей много, но мы ищем партнеров, я со своей стороны тоже потратил немало собственных средств. Когда я пришел, в штате был один человек, а бюджет был ноль, а сейчас мы уже проводим турниры, открываем шахматные школы, пытаемся расшевелить эту ситуацию», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Карякин сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для него является неприемлемой позиция чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, сменившей российское спортивное гражданство на швейцарское,
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