Уехавшие и Федерация: Карякин объяснил «слабейший» шахматный суперфинал

Суперфинал чемпионата России по шахматам станет слабейшим за последние годы, заявил в интервью НСН обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин.

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам пройдут с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе.