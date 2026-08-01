Глава ФИФА заявил об отказе от проекта по продаже доли прав на ЧМ
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об отказе от проекта о продаже частным инвесторам доли прав на чемпионат мира. Об этом он написал в соцсетях.
Как отметил глава ФИФА, проект должен был заложить основу для укрепления национальных ассоциаций и развития футбола во всем мире. Реализовать его предполагалось только при поддержке большинства членов ФИФА, после консультаций с ними, советом организации и прочими заинтересованными сторонами.
«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые... больше не отвечают первоначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития», - указал Инфантино.
Ранее европейские футбольные ассоциации отвергли предложение ФИФА о создании структуры FIFA Forward Enterprise, которой планировали передать права на коммерческие и медийные активы, и приняли решение бойкотировать турниры объединения (в том числе чемпионат мира). Кроме того, известно, что старший советник Инфантино Карлос Кордейро уволился в знак протеста против проекта о продаже доли прав частным инвесторам.
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