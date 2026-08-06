Эксперты раскрыли стоимость базового комплекта первоклассника
Подготовка первоклассника к учебному году обойдется родителям примерно в 45-47 тысяч рублей за базовый набор. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».
Главной статьей расходов стала школьная форма, на которую приходится более 60% бюджета. На втором месте расположились канцелярские принадлежности. Аналитики учитывали среднюю стоимость товаров среднего ценового сегмента на популярных торговых площадках.
Комплект одежды для девочки оценен в 33 тысячи рублей, а для мальчика — в 31 тысячу рублей. Заметнее всего за год подорожали сменная обувь, цена которой выросла в два раза, а также кроссовки для физкультуры, классические брюки, юбки и пиджаки. В итоге общие траты на девочку достигнут 46 тысяч 800 рублей, а на мальчика составят 44 тысячи 800 рублей.
Эксперты отметили возможность сократить часть затрат при грамотном подходе к покупкам. Школьную форму на торговых площадках можно приобрести на 20-30% дешевле, а приобретение канцелярии большими упаковками позволит сэкономить до 2 тысяч рублей. Наибольший эффект дает закупка тетрадей, ручек и материалов для творчества готовыми комплектами.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в интервью НСН посоветовала родителям первоклассников для экономии приобретать одежду отечественного производства.
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