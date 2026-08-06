В России намерены ввести единый экзамен на знание русского языка для иностранцев, желающих поступить в российский вуз. Как пишет ТАСС, об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, проект концепции экзамена уже разработан. Смолин усомнился в необходимости такого решения.

«Дьявол всегда в деталях. Если тест будет только письменным, совершенно очевидно, что можно неплохо читать и писать на иностранном языке, но не уметь говорить на нем. Если тест будет смешанным, надо понять, насколько устная часть будет формализована. Хочу напомнить, что правильная идея устного предэкзамена по русскому языку в 9 классе в результате формализации была доведена до противоположности. Например, согласно формальным требованиям, если девятиклассник не освещал все микротемы при пересказе текста, ему снижали оценку. Но если он добавлял микротемы, позволял себе высказывать мнение, то ему тоже снижали оценку. Формалистический экзамен по гуманитарным дисциплинам, с моей точки зрения, всегда вреден и уступает творческому. На данный момент у меня большие сомнения в целесообразности такого решения», - сказал он.