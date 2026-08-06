«Дьявол в деталях»: Смолин об идее экзамена по русскому для иностранцев
Единый экзамен по русскому языку может отпугнуть иностранных студентов от поступления в российские вузы, сказал НСН Олег Смолин.
Введение единого экзамена по русскому языку для иностранных студентов может отдалить Россию от увеличения числа абитуриентов из-за рубежа, заявил в беседе с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В России намерены ввести единый экзамен на знание русского языка для иностранцев, желающих поступить в российский вуз. Как пишет ТАСС, об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, проект концепции экзамена уже разработан. Смолин усомнился в необходимости такого решения.
«Дьявол всегда в деталях. Если тест будет только письменным, совершенно очевидно, что можно неплохо читать и писать на иностранном языке, но не уметь говорить на нем. Если тест будет смешанным, надо понять, насколько устная часть будет формализована. Хочу напомнить, что правильная идея устного предэкзамена по русскому языку в 9 классе в результате формализации была доведена до противоположности. Например, согласно формальным требованиям, если девятиклассник не освещал все микротемы при пересказе текста, ему снижали оценку. Но если он добавлял микротемы, позволял себе высказывать мнение, то ему тоже снижали оценку. Формалистический экзамен по гуманитарным дисциплинам, с моей точки зрения, всегда вреден и уступает творческому. На данный момент у меня большие сомнения в целесообразности такого решения», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, такая мера может отпугнуть иностранных студентов, в которых сегодня заинтересованы все страны мира, включая Россию.
«Я понимаю, что таким образом хотят повысить уровень подготовки иностранных студентов. Но это явно будет противоречить указу президента об увеличении числа иностранных студентов в стране. Можно приехать в Россию и быстро изучить русский в языковой среде. Если это антимиграционная мера, цели она не достигнет. Нелегальная миграция поставлена в России вне закона. Иностранные студенты могут приехать в Россию только на легальной основе. Подавляющее большинство стран борются за привлечение иностранных студентов. Во-первых, иностранные студенты, которые закончили российские вузы и уехали, в будущем - друзья России в политических и экономических элитах своих стран. Во‑вторых, часть наиболее ценных с интеллектуальной точки зрения иностранных студентов планируют оставить в стране — чтобы они развивали науку и бизнес», - объяснил Смолин.
Ранее замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщала, что в России на данный момент обучается 422 тысячи иностранных студентов. При этом план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года предусматривает, что к 2030-му численность иностранных студентов должна достичь 500 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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