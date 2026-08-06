Путин объявил благодарность рэперу ST за вклад в культуру
Российский музыкант Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, удостоился благодарности от главы государства. Соответствующий документ опубликовали 6 августа на портале правовой информации.
В тексте распоряжения президент отдельно выделил статус московского артиста Степанова. Владимир Путин выразил признательность исполнителю за плодотворную работу на благо страны.
Руководство государства высоко оценило личный вклад рэпера в развитие отечественной культуры, отмечается в официальном документе
Месяц назад три картины рэпера ST были повреждены при потопе в галерее Омельченко в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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