Путин объявил благодарность рэперу ST за вклад в культуру

Российский музыкант Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, удостоился благодарности от главы государства. Соответствующий документ опубликовали 6 августа на портале правовой информации.

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В тексте распоряжения президент отдельно выделил статус московского артиста Степанова. Владимир Путин выразил признательность исполнителю за плодотворную работу на благо страны.

Руководство государства высоко оценило личный вклад рэпера в развитие отечественной культуры, отмечается в официальном документе

Месяц назад три картины рэпера ST были повреждены при потопе в галерее Омельченко в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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