Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле
Министр спорта Польши Камиль Бортничук в интервью радиостанции «Polskie Radio» выразил обеспокоенность за безопасность польских футболистов и заявил, что им не следует ехать в Россию.
По его мнению, после признания Москвой самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, стыковой матч футбольных сборных Польши и России следует перенести на нейтральное поле.
«Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение. Если согласия на перенос со стороны РФ не будет, тогда будем думать, что делать», – отметил Бортничук.
Сборная России и сборная Польши должны провести стыковой матч за право выхода на Чемпионат мира 2022 года в Катаре 24 марта в Москве, сообщает RT.
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