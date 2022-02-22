Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле

По его мнению, после признания Москвой самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, стыковой матч футбольных сборных Польши и России следует перенести на нейтральное поле.

«Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение. Если согласия на перенос со стороны РФ не будет, тогда будем думать, что делать», – отметил Бортничук.

Сборная России и сборная Польши должны провести стыковой матч за право выхода на Чемпионат мира 2022 года в Катаре 24 марта в Москве, сообщает RT.

