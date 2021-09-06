УЕФА разрешит болельщикам посещать гостевые матчи своих команд

Отмечается, что местные ограничения и требования к поездкам должны будут соблюдаться в зависимости от страны.

Запрет на посещение выездных матчей был введен из-за пандемии коронавируса. Ограничение снимается со следующей недели, когда начнутся первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.