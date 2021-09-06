Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии

Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. Национальная команда провела 36 матчей подряд без поражений. Накануне в матче группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 сборные Италии и Швейцарии не выявили победителя.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счётом 0:0, пишет RT.

Последний раз сборная Италии проигрывала португальцам в матче Лиги наций УЕФА в сентябре 2018 года. Летом текущего года итальянцы стали чемпионами Европы.

К слову, до этого рекорд по длительности беспроигрышной серии принадлежал сборным Бразилии и Испании. 35-матчевая беспроигрышная серия испанцев пришлась с 2007 по 2009 годы, а Бразилия, установила рекорд в 90-е годы прошлого века.