УЕФА признал Карло Анчелотти лучшим тренером сезона 2021/22

Кроме того, итальянский специалист чаще других приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с итальянским «Миланом», а в 2014 и 2022 годах - с испанским «Реалом».

Ранее стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

