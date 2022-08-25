УЕФА признал Карло Анчелотти лучшим тренером сезона 2021/22

Итальянский футбольный специалист, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признан УЕФА лучшим тренером сезона 2021/22. Об этом было объявлено в Стамбуле перед процедурой жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Этой наградой признаны заслуги Анчелотти в завоевании его подопечными в минувшем сезоне Кубка Лиги чемпионов и первого места в испанской Ла Лиге.

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Кроме того, итальянский специалист чаще других приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с итальянским «Миланом», а в 2014 и 2022 годах - с испанским «Реалом».

Ранее стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лига ЧемпионовТренерУЕФАФутбол
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