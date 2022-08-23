СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится объявить о санкциях для десяти клубов, которые нарушили правила финансового «фэйр-плей» в период с 2020 по 2021 год. Об этом пишет газета The Times.

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По данным издания, в список попали французский клуб «Пари Сен-Жермен», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома». Кроме того, планируется наказать и испанскую «Барселону», которую из-за нарушения финансового «фэйр-плей» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов.

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера сезона-2021/22, имена победителей объявят 25 августа.

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ФОТО: Барселона - Пари-Сен-Жермен
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