Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022-23.

Результаты опубликованы в официальном аккаунте УЕФА.

Также был объявлен лучший тренер года по версии УЕФА. Им стал итальянец Карло Анчелотти, являющейся главным тренером ФК «Реал Мадрид».

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ТЕГИ:Лига Чемпионов
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