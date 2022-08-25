Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
25 августа 202217:08
Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022-23.
Результаты опубликованы в официальном аккаунте УЕФА.
Также был объявлен лучший тренер года по версии УЕФА. Им стал итальянец Карло Анчелотти, являющейся главным тренером ФК «Реал Мадрид».
Bring it on! 👊#UCL || #UCLdraw pic.twitter.com/z9IBs4zdUA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru