UEFA представил официальный талисман Евро-2024

Плюшевый медведь стал официальным талисманом чемпионата Европы 2024 года по футболу в Германии. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Сегодня утром талисман появился в начальной школе города Гельзенкирхена, а вечером его представят болельщикам на местном стадионе «Фельтинс-Арена», состоится товарищеский матч сборных ФРГ и Колумбии. Такой плюшевый медведь представляет собой популярную детскую игрушку, которая появилась в Германии в начале прошлого века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

РФС подтвердил отстранение сборной России от жеребьёвки отбора на Евро-2024

Теперь предстоит выбрать имя для медведя. Для этого на сайте UEFA запущено открытое голосование. На выбор представлены четыре варианта так или иначе обыгрывающие слово медведь на немецком языке - Bär: «Albärt», «Bärnardo», «Bärnheart» и «Herzi von Bär».

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира сыграют 24 национальные команды. Сборная России была отстранена от отбора в связи с санкциями после начала спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: uefa.com
ТЕГИ:ФутболМедведиЧемпионат Европы

Горячие новости

Все новости

партнеры