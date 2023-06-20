UEFA представил официальный талисман Евро-2024
Плюшевый медведь стал официальным талисманом чемпионата Европы 2024 года по футболу в Германии. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.
Сегодня утром талисман появился в начальной школе города Гельзенкирхена, а вечером его представят болельщикам на местном стадионе «Фельтинс-Арена», состоится товарищеский матч сборных ФРГ и Колумбии. Такой плюшевый медведь представляет собой популярную детскую игрушку, которая появилась в Германии в начале прошлого века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Теперь предстоит выбрать имя для медведя. Для этого на сайте UEFA запущено открытое голосование. На выбор представлены четыре варианта так или иначе обыгрывающие слово медведь на немецком языке - Bär: «Albärt», «Bärnardo», «Bärnheart» и «Herzi von Bär».
Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира сыграют 24 национальные команды. Сборная России была отстранена от отбора в связи с санкциями после начала спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru