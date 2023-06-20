UEFA представил официальный талисман Евро-2024

Плюшевый медведь стал официальным талисманом чемпионата Европы 2024 года по футболу в Германии. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Сегодня утром талисман появился в начальной школе города Гельзенкирхена, а вечером его представят болельщикам на местном стадионе «Фельтинс-Арена», состоится товарищеский матч сборных ФРГ и Колумбии. Такой плюшевый медведь представляет собой популярную детскую игрушку, которая появилась в Германии в начале прошлого века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».