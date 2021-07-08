Англия в овертайме побеждает Данию и выходит в финал Евро-2020
Сборная Англия обыграла Данию в полуфинальном матче Евро-2020 и вышла в финал чемпионата.
Счет игры составил 2:1 в пользу Англии. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме, на 104 минуте капитан сборной Англии Гарри Кейн сначала не забил пенальти, но добил в ворота мяч, отбитый вратарём Дании.
В основное время счет открыли датчане на 30 минуте, гол забил Микель Дамсгор. Через 9 минут англичанин Симон Кьер сравнял счет команд.
В финале Англия сыграет с Италией, которая накануне обыграла Испанию по пенальти. Финал пройдет 11 июля.
Англия впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата Европы.
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