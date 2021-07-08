Англия в овертайме побеждает Данию и выходит в финал Евро-2020

Сборная Англия обыграла Данию в полуфинальном матче Евро-2020 и вышла в финал чемпионата.

Счет игры составил 2:1 в пользу Англии. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме, на 104 минуте капитан сборной Англии Гарри Кейн сначала не забил пенальти, но добил в ворота мяч, отбитый вратарём Дании.