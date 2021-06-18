УЕФА обсудил перенос финала Евро-2020 в Будапешт
Финал Чемпионата Европы по футболу 2020 могут перенести из Англии в Будапешт, если власти страны не разрешат 2 500 VIP-гостям не отбывать карантин, сообщила The Times.
В УЕФА предлагают властям Англии использовать систему «пузыря» и строго тестировать гостей. В таких условиях пребывание болельщиков в стране не превысит суток, а передвигаться они будут на специальном транспорте.
В футбольном союзе рассказали, что у них есть запасные варианты, однако руководство уверено, что финальная неделя пройдет в Лондоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru