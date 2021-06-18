УЕФА обсудил перенос финала Евро-2020 в Будапешт

Финал Чемпионата Европы по футболу 2020 могут перенести из Англии в Будапешт, если власти страны не разрешат 2 500 VIP-гостям не отбывать карантин, сообщила The Times.

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В УЕФА предлагают властям Англии использовать систему «пузыря» и строго тестировать гостей. В таких условиях пребывание болельщиков в стране не превысит суток, а передвигаться они будут на специальном транспорте.

В футбольном союзе рассказали, что у них есть запасные варианты, однако руководство уверено, что финальная неделя пройдет в Лондоне.

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ФОТО: кадр из телетрансляции
ТЕГИ:УЕФАФутболЧемпионат Европы 2020
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